حملة مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية فى الغربية

حملة مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية فى الغربيةالجمعة، 02 مارس 2018 01:55 م
حمله أمنية - أرشيفيه
الغربية – عادل ضرة
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شنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، حملة أمنية لضبط الهاربين من الأحكام القضائية، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية.
أسفرت جهود الحملة عن ضبط 2942 هاربا من أحكام منهم 2025 حكم فى غرامات، 836 حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، 81 حكم فى مخالفات، وتحصيل 248ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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