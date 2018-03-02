حملة مكبرة لإزالة تعديات على الأراضى الزراعية بدمياط







دمياط عبده عبد البارى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة محمود المرسى بإزالة ، لحالة تعدى بكفر البطيخ على مساحة 44 متر وهى عبارة عن حفر بعمق 50 سم وتشوين مواد بناء وتم ردم الحفر باللودر الخاص بالوحدة المحلية لمدينة كفر البطيخ وتم رفع التشوينات واعادة الارض لطبيعتها .



كما قامت الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب برئاسة المهندس عبدالمنعم عبدالقوى بالتصدي لمحاولة تعدي علي أرض زراعية في المهد حيث تم ايقاف الأعمال وتم رفع التشوينات تماماً من الأرض الزراعية ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين ورد الأرض لاصلها وستتم المتابعة بشكل مستمر.



ياتى ذلك فى إطار تنفيذا توجيهات الدكتور أسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بالحفاظ علي الرقعة الزراعية ، والتصدي لأي تعدى على الأرض الزراعية وإزالتها في المهد .

