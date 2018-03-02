حماية المنافسة: غرامة 4.5 مليون جنيه ضد 12 شركة بقطاع تسمين الكتكوت

كتب إسلام سعيد

قال بيان لجهاز حماية المنافسة، إنه بعد أربعة أعوام من نظر محكمة القاهرة الاقتصادية للقضية التى أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى أبريل 2013 ضد 24 شركة من منتجى الدواجن، وقيام نيابة الشئون المالية والتجارية خلالها بإحالة 9 شركات منها للمحكمة الاقتصادية؛ أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بتوقيع غرامة 4.5 مليون جنيه ضد 12 شركة من العاملين فى قطاع تسمين الكتكوت؛ ذلك لقيامهم بالاتفاق على تحديد سعر كتكوت التسمين عمر يوم واحد - بالخفض- رغبة منهم فى منع استيراد الكتاكيت وأجزاء الدواجن من الخارج، وذلك بالنظر إلى مصالحهم وتحقيق العائد الأكبر لهم دون النظر إلى الأضرار التى قد تلحق بالمواطن.

وأضاف البيان، أنه قد جاء حكم المحكمة الاقتصادية بعد هذه الفترة ليعكس مدى تعقد قضايا المنافسة وكذا صعوبة إثبات المخالفات فى هذا القطاع تحديدًا، حيث تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة قد شكَّلت لجنة للتحقيق والوقوف على أية مستجدات تطرأ على القضية، وهو الأمر الذى يعكس اهتمامها وتقديرها لقضايا المنافسة، وكذا استشعارها بخطورة هذه القضايا التى تمس المواطن بشكل مباشر.

الجدير بالذكر، أنه فى ذات القطاع قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتحريك الدعوى ضد بعض سماسرة الدواجن البيضاء لمخالفتهم قانون حماية المنافسة، لاتفاقها على تحديد سعر كيلو اللحم الحى من الدواجن البيضاء بتكلفة أقل بحوالى 14% عن تكلفة المربين، الأمر الذى أدى إلى تراكم الديون عليهم والحد من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم وخروجهم من السوق؛ وهو الأمر الذى يعكس اهتمام الجهاز بمتابعة هذا السوق متعدد الحلقات وقيامه بدوره الرقابى فى ضبط الأسواق وكذا دوره الردعى فى التصدى لأية ممارسات احتكارية ضارة.

من جانبها، أشادت منى الجرف - رئيس مجلس إدارة الجهاز - بالدور الذى قام به فريق البحث الفنى بالجهاز، والجهد الذى بذل من جانبهم، خاصة فى ظل هذا القطاع الذى يفتقر توافر للمعلومات ويتسم بالعشوائية، وهو الأمر الذى تبين من المدة التى استغرقتها المحكمة لنظر هذه القضية تأكيدًا على صعوبة وتعقيد القضايا التى تتعلق بالمنافسة.