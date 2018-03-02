حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية ينظم 3 فعاليات لتأييد السيسي







الإسماعيلية محمد عوض

ينظم حزب مستقبل وطن بمدينة الإسماعيلية 3 فعاليات أساسية لحشد التأييد لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثانية فى الانتخابات التى ستبدأ فى 26 مارس الجارى.

وقال المهندس أحمد نصر الله أمين الحزب بالإسماعيلية: "نعتزم تنظيم إحداث تفاعلية لحشد التأييد، تبدأ غدا السبت، بحملة طرق الأبواب بمراكز ومدن الإسماعيلية، وتبدأ داخل المدينة يوم 10 مارس الجارى".

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع": "حملات طرق الأبواب أكثر فعالية فى طرق الأبواب من المؤتمرات العامة، لذلك نسعى لتنفيذها للحديث عن إنجازات الرئيس خلال السنوات الأربع الماضية".

وقال إن الحزب سينظم مؤتمرا حاشدا يوم 16 مارس الجارى يحضره أعضاء الحزب وشخصيات عامة بالمحافظة وأعضاء بالهيئة البرلمانية للحزب، ليكون ثانى المؤتمرات بعد المؤتمر الذى نظم بمدينة القصاصين الأسبوع الماضى.

وتابع: "من أهم الفعاليات التى يتبناها الحزب تنظيم ندوات توعوية يومية بمقر الحزب ندعو لها الأعضاء والناشطين فى مجالات مختلفة للحديث عن الانتخابات والمشاركة السياسية".