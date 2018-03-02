حريق هائل يلتهم محل خضروات بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

التهم حريق هائل محل خضروات بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

لقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية إخطاراً من العميد سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية يفيد بنشوب حريق بمحل خضروات بدائرة المركز.

على الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية برئاسة العميد ياسر جلال مدير الإدارة وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وبالفحص تبين أنه نشب بمحل خضروات بالطابق الأرضى لعقار على مساحة 150 متر تقريباً، ملك " غ. ا. ا " مؤجر ل " ل س ب ا " ربة منزل ومقيمة بذات الناحية.

أسفر عن الحريق احتراق محتويات المحل وبعض الأجهزة الكهربائية، وبسؤال المستأجرة رجحت أن يكون الحريق بسبب ماس كهربائى ونفت الشبهة الجنائية تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.