حالة الطقس اليوم الجمعة 2/3/2018 فى مصر والدول العربية







كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الجمعة، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا: ترتفع قليلاً درجات الحرارة لتتجاوز مُعدلاتها المعتادة فى مثل هذا الوقت من العام بقليل، ويكون الطقس بارداً نسبياً وصحواً فى المناطق الجبلية، ولطيفاً فى الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات إلى غربية خفيفة السرعة.

فى خليج العقبة، الرياح: شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، و حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 20 درجة مئوية.

ليلًا: تسود أجواء أقل برودة من المُعتاد ومن الليالى الماضية فى عموم المناطق، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات وخفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.