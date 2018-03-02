"جمارك نويبع" تحبط 4 محاولات لتهريب مفاصل صناعية ودخان معسل







كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة عماد السيد إبراهيم، مدير عام جمارك نويبع، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بميناء نويبع من إحباط 4 محاولات تهريب لكمية من المفاصل الصناعية والتلفزيونات والدخان المعسل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية والتصديرية.

وتمكنت الإدارة من إحباط محاولتين فى جمرك الوارد فأثناء معاينة مشمول البيان الجمركى رقم 521 لسنة 2018 أمتعة شخصية بإسم الراكب "ا . ع . ع" والمحمل على الشاحنة المصرية رقم 2896 قيادة السائق م . ف . ع ، فتبين وجود 75 مفصلا صناعيا مصنوعا من الإستانلس إستيل منشأ ألمانى، وتم ضبط كمية من التلفزيونات LED و FHD بمخزن سرى يصعب الوصول إليه بالشاحنة رقم 1931 أرقام سعودية أخفاها السائق "ن . ح . ع" مصرى الجنسية، وبلغ التعويض المستحق 126 ألفا و742 جنيها.

كانت المحاولتين الثانية والثالثة بجمرك الصادر وبناء على إخبارية مشتركة من الإدارة العامة لجمارك نويبع وإدارة البحث الجنائى بميناء نويبع إعتزام المدعو "ا . م . م " مصرى الجنسية، والمدعو "ع . ط . ع" أردنى الجنسية مسافرين للأردن تهريب كمية من الدخان المعسل.

بتفتيش الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكبين، تم ضبط 87 كيس دخان معسل بوزن 40 كيلوجرام مع الراكب الأول كما تم ضبط 133 كيس بهم 43 كيلوجرام دخان معسل و372 كيس عسل نحل طبيعى منشأ الإمارات و72 عبوة كريم بكر العطار صناعة مصرية 396 دهان أبو فاس صناعة هندية مع الراكب الثانى مخبأة داخل أمتعتهما الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 4 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك و هشام عفاره رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمرك.