جامعة سوهاج تستبعد وكيل كلية الزراعة ورئيس قسم من منصبهما بعد تشاجرهما

جامعة سوهاج تستبعد وكيل كلية الزراعة ورئيس قسم من منصبهما بعد تشاجرهماالجمعة، 02 مارس 2018 10:35 م
الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعه سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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قرر مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة إحالة كلا من الدكتور أ.م.ع.س وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور ن.س.م.ع رئيس قسم وقاية النبات بالكلية للتحقيق وذلك على خلفية واقعة " تشابك بالأيدى "، بينهما بالإستراحة الخاصة بهما .
وأضاف رئيس الجامعة أنه بناءً على المذكرة المرفوعة من قبل عميد كلية الزراعة بشأن تلك الواقعة وحفاظا على التقاليد والاعراف الجامعية، تم اتخاذ قرار باستبعاد طرفى الواقعة من مناصبهما الإدارية لحين الإنتهاء من التحقيقات .
يأتى هذا فى إطار حرص إدارة الجامعة على العمل من خلال منظومة إدارية ومهنية وعلمية سليمة خالية من أية تجاوزات، بالإضافة إلى حق الرأى العام في أعلامه بما يدور بداخل الجامعة والذي من شأنه إحداث بلبلة قد تؤثر علي سير العملية التعليمية بين الحين والآخر.
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