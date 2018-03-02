"جازبروم" الروسية تعتزم إنهاء عقدها مع أوكرانيا

"جازبروم" الروسية تعتزم إنهاء عقدها مع أوكرانياالجمعة، 02 مارس 2018 04:11 م
شركة جازبروم الروسية
موسكو (أ ف ب)
إضافة تعليق
أعلنت شركة جازبروم الروسية العملاقة الجمعة، أنها تنوى اللجوء إلى محكمة تحكيم دولية من أجل فسخ عقدها مع أوكرانيا التى رفضت استئناف توريد الغاز إليها هذا الأسبوع.
وقال المدير العام لمجموعة جازبروم ألكسى ميلر وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية إن "جازبروم ملزمة أن تبدأ على الفور أمام محكمة تحكيم ستوكهولم إجراءات فسخ عقودها مع نفتوغاز (الأوكرانية) التى تنظم تسليم ونقل الغاز" معها.
إضافة تعليق
"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء
صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة