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"جازبروم" الروسية تعتزم إنهاء عقدها مع أوكرانيا

الجمعة، 02 مارس 2018 04:11 م
"جازبروم" الروسية تعتزم إنهاء عقدها مع أوكرانيا شركة جازبروم الروسية





موسكو (أ ف ب)
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أعلنت شركة جازبروم الروسية العملاقة الجمعة، أنها تنوى اللجوء إلى محكمة تحكيم دولية من أجل فسخ عقدها مع أوكرانيا التى رفضت استئناف توريد الغاز إليها هذا الأسبوع.

وقال المدير العام لمجموعة جازبروم ألكسى ميلر وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية إن "جازبروم ملزمة أن تبدأ على الفور أمام محكمة تحكيم ستوكهولم إجراءات فسخ عقودها مع نفتوغاز (الأوكرانية) التى تنظم تسليم ونقل الغاز" معها. 


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