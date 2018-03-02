"تنمية الصادرات" تعقد أولى جلسات تدريب شركات الحاصلات الزراعية على خطط التسويق







كتب إسلام سعيد

عقدت هيئة تنمية الصادرات بمجمع خدمات المصدرين، مساء أمس الخميس، أولى جلسات التدريب العملى للشركات المشاركة فى مبادرة التجارة الخضراء الـ GTI من قطاع الحاصلات الزراعية على كيفية إعداد الخطط التصديرية وبحوث التسويق للوصول إلى الأسواق المستهدفة وتعريفهم بمصادر المعلومات عن الاسواق الدولية.

وتكثف هيئة تنمية الصادرات حاليًا دوراتها بهدف الحد من أزمات ومشكلات مصدرى الحاصلات الزراعية، والتى تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، وكان أخرها حظر صادرات الجوافة المصرية إلى السوق السعودية، ودخل الحظر حيز التنفيذ يوم 18 يناير الماضى.

وأطلقت الهيئة مؤخرا مبادرة التجارة الخضراء من مجمع خدمات المصدرين بمدينة 6 أكتوبر لرفع الكفاءة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة والترويج لمنتجاتهم فى الأسواق الخارجية، والوصول بمعدلات استخدام المبيدات إلى النسب العالمية المسموح بها وعدم تخطيها.

وفى وقت سابق، استقبلت الشوربجى المهندس هانى سنبل رئيس المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة لمجمع خدمات المصدرين بمدينة 6 أكتوبر التابع لهيئة تنمية الصادرات، لبحث أوجه التعاون خاصة فى ملف الصادرات للدول الإفريقية.