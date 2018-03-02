تفاصيل مقتل مسجلين خطر فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالعين السخنة







السويس - سيد نون

6 أشهر من التحريات وجمع المعلومات أجراها ضباط مباحث مديرية أمن السويس، وإدارة الأمن العام، من أجل الوصول إلى أخطر عناصر إجرامية بالمحافظة، وهما "محمد . ض . ع"، و"ض . ع"، والصادر ضدهما أحكام بالسجن لأكثر من 100 عام، والذين قتلا خلال تبادل إطلاق الرصاص مع قوات الشرطة بطريق العين السخنة القديم وسط جبال عتاقة.

وكشفت تحقيقات نيابة السويس عن التفاصيل الكاملة فى قضية مقتل المسجلين خطر، وأن من بينهما مسجل خطر هرب من سجن عتاقة فى واقعة هروب جماعية من السجن عام 2013، وكيف تم مطاردتهما من سيناء إلى الإسماعلية ثم إلى العين السخنة بالسويس، حتى تم القضاء عليهما بعدما أطلقا الرصاص على قوات الشرطة.

وأكدت تحقيقات النيابة، أن المسجل خطر "محمد . ض . ع" له شقيق توأم تم القبض عليه منذ شهرين فى محافظة السويس، وأن الاثنين صادر ضدهما أحكاما بالسجن لمدة 90 عاما على المسجون حاليا، و100 عام على المسجل خطر الذى قتل "محمد . ض . ع"، والذين هربا عام 2013 مع متهمين آخرين من سجن عتاقة، بعد كسرهم حائط السجن، والمعروفين وسط أبناء محافظتى السويس والإسماعلية بـ"التوأم"، ونفذ المتهمان طوال السنوات الخمسة الماضية منذ هروبهما من سجن عتاقة العديد من جرائم السطو المسلح وخطف المواطنين، وكانت آخر جرائمهما خطف تاجر أسماك من وسط مزارعه بمنطقة الكورنيش القديم، ونجحت قوات الشرطة فى تحريره.

وأوضحت تحريات المباحث الجنائية المقدمة للنيابة، أن الشقيقين تم مطاردتهما، وتم القبض على أحدهما وهو "أ . ض . ع" منذ 60 يوما بالتعاون بين إدارة الأمن العام والمباحث الجنائية بمديريات أمن السويس والإسماعلية، وتم إيداعه بسجن عتاقة بالسويس، ثم تم التركيز على المسجل خطر شقيقه "محمد . ض . ع" الذى ثبت تورطه خلال وجوده بالإسماعيلية فى أنه يساعد إرهابيين فى شمال سيناء، ويقوم بتهريب إرهابيين من الضفة الشرقية للقناة وإلى الضفة الغربية، وأنه تعرف على مسجل خطر هارب من أحكام بشمال سيناء، يساعده والمسجل خطر "ض . ع".

وأكدت تحريات المباحث، أنه بإشراف اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية، والعميد احمد الجوهرى مدير الأمن العام، والعميد محمود عيد رئيس المباحث بمديرية الأمن، والمقدم شريف سلامة وكيل الأمن العام، وتبين من جمع المعلومات أن المتهم الهارب "محمد . ض . ع" وصديقه المسجل خطر "ض . ع" سيتواجدان بإحدى المناطق الجبلية بالعين السخنة، لتنفيذ عملية إجرامية جديدة بالسويس.

وبتحرك قوات الشرطة بقيادة ضباط المباحث والأمن العام إلى مكان اختباء المسجلين خطر داخل طريق العين السخنة القديم وسط المنطقة الجبلية، أطلق المسجلين خطر فور رؤيتهم قوات الشرطة الرصاص تجاه القوات، فردت قوات الشرطة بإطلاق الرصاص وتمكنت من قتلهما.

انتقلت النيابة إلى موقع الحادث بطريق العين السخنة القديم وسط جبال العين السخنة، وعاين فريق النيابة موقع مقتل المسجلين خطر، وتم إثبات حيازة المتهمين المقتولين لأسلحة آلية استخدماها فى إطلاق الرصاص على قوات الشرطة، وقررت النيابة عرض جثه المسجلين خطر على الطب الشرعى، وعرض تقرير الطب الشرعى على النيابة فور الانتهاء منه.