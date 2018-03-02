تفاصيل قتل 4 عاطلين لسائق لسرقة "توك توك" فى المنوفية







المنوفية _ محمد فتحى ومحمود شاكر

تجرد 4 عاطلين بقرية منشأة سيف التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية من مشاعر الإنسانية، وقامو بقتل سائق خنقًا لسرقة الـ"توك توك"، وقاموا بإلقاء جثته بجوار ترعة.

وأكد المتهمون خلال اعترافاتهم، أن اثنين منهم قاما باستدراج المجنى عليه وأوهموه برغبتهم فى توصليهما، وفور الوصول إلى مكان الحادث قام الآخرين بقتله وإلقاء جثته بجوار ترعة.

وتابع المتهمون خلال اعترافاتهم، أن البحث عن المال لشرب المواد المخدرة كان السبب وراء جريمتهم، قائلين: "استسلمنا للشيطان، وقمنا بقتل شخص برئ بدون أى ذنب"، مؤكدين أنهم نادمين على ما فعلوا، وبالعرض على النيابة العامة بمركز الباجور بمحافظة المنوفية تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية ، قررت حبسهم 4، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وترجع تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية يفيد بتلقى العميد سمير الجنزورى مأمور مركز الباجور، بالعثور على جثة لشاب بالقرب من مسقة بطريق المدرسة بقرية منشأة سيف التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لشاب "أحمد ن م" 20عاما، مقيم بعزبة عوض حسن، يرتدى كامل ملابسه، ولا توجد به أى إصابات، وتم استدعاء أهلية الشاب للتعرف على هويته وعمل المعاينة اللازمة من النيابة.

وعلى الفور، قرر اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والمقدم خالد عبد الحليم مفتش المباحث، والرائد أحمد كشك رئيس مباحث مركز الباجور، والنقباء أحمد العفيفى، وطاهر نجاح معاونى المباحث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " خ ط ا " 18 عاما ، عاطل، و "ي م ف " 22 عاما عاطل، و " ا س ع " 35 عاما عاطل، و " ي ق ب " 34 عاما نجار، وجميعهم مقيمين بمركز الباجور، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وضبط المتهمين.