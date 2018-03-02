تفاصيل قتل نجار مسلح لأمه وإصابة شقيقه الأصغر فى الشرقية







الشرقية - فتحية الديب

"الله يرحمها كانت أم صعبة وكانت تعاملنا معاملة سيئة، فى غياب والدنا الذى يعمل بالسعودية، طلبت منها تدينى 500 جنيه عشان أخرج مع أصحابى للفسحة، فرفضت وحدثت مشادة بينا، فلم أشعر بنفسى إلا والبلطة بيدى وأصابتها بـ3 ضربات بالرأس، وأثناء خروجى من غرفتها مسرعا شاهدنى شقيقى الأصغر "عبد الحميد" فأصبته بالبلطة لكى لا يفصح أمرى، ثم ادعيت قيام مجهولين باقتحام المنزل وقتل أمى ثم أطلقت أصوات استغاثة بالجيران"، بهذه الكلمات وقف "عطية" 21 سنة نجار مسلح، بقرية إكراش مركز ديرب نجم، يعترف بارتكابه واقعة مقتل والدته وإصابة شقيقه الأصغر، من أجل المال.

تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوصول "أمل.أ.ع" 46 سنة ربة منزل مقيمة قرية إكراش، مركز ديرب نجم، جثة هامدة إثر إصابتها بتهشم بالجمجمة نتيجة تلقيها 3 ضربات بآلة حادة على الرأس، ووصول نجلها "عبد الحميد" 9 سنوات طالب بالصف الثالث الابتدائى للمستشفى العام مصابا بتغيب بالوعى أثر إصابته بطعنة بالرأس من آلة حادة.

وانتقل إلى مكان الجريمة العميد ماجد الأشقر مدير مصلحة الأمن العام بالشرقية، والرائد أحمد جلال رئيس مباحث ديرب نجم بالشرقية، ومعاونه النقيب أحمد الألفى، بإشراف العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، واللواء محمد والى مدير مباحث المديرية، كما انتقل كل من النقيب أحمد إبراهيم مفتش الأدلة الجنائية بالشرقية، والخبير ياسر فوزى المنير خبير مسرح الجريمة بالأدلة الجنائية، والخبير السيد إبراهيم خبير البصمات، وبمعاينة مسرح الجريمة، تبين عدم وجود آثار عنف عند دخول المسكن، وأن الأبواب والنوافذ لم تتعرض لأى آثار عنف، كما تبين أن المجنى عليها ملقاة على الأرض بغرفة نومها ومصابة بعدة ضربات بالرأس، وأنها كانت تقاوم القاتل، وتم نقلها إلى مستشفى الأحرار جثة هامدة.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائى الذى قاده النقيب أحمد جلال، بإشراف اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الحادث نجل المجنى عليها الأكبر "عطية" 21 سنة ويعمل نجار مسلح، وتبين من خلال الفحص أنه يتعاطى المواد المخدرة، وأنه صباح الحادث تشاجر مع المجنى عليها لطلب مبلغ مالى 500 جنيه للتنزه مع أصدقائه وأنه من معتاد شراب المواد المخدرة، فرفضت فقام بالتشاجر معها ثم قتلها.

تم التحفظ على المتهم وعرضه على النيابة العامة، قررت بمعرفة جمعة الششتاوى مدير نيابة ديرب نجم، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.