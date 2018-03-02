تعرف على معدل النمو فى القطاعات المختلفة خلال الربع الثانى من العام الجارى







كتب : مصطفى عبد التواب

شهدت كافة القطاعات الاقتصادية نمواً خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى 2017-2018، وفيما يلى معدلات النمو فى القطاعات المختلفة بحسب المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن وزارة التخطيط.

1-قناة السويس 13%

2-الاتصالات 9.6%

3-التشيد والبناء 9.5

4-الاستخراجات 8.1%

5-تكرير البترول 6.6%

6-الصناعات التحويلية 4.3%

7-الزراعة والغابات والصيد 4.3%

8-الخدمات الاجتماعية 3.4%

9-الخدمات الاجتماعية 3.4%

10-البنوك 3.2%

11-التأمينات الاجتماعية والتأمين 3.2%

12-المياة والصرف الصحى و إعادة التدوير 3.1%

13-تجارة الجملة والتجزئة 3%

14-الانشطة العقارية 3%

15-النقل والتخزين 3%

16-المعلومات 3%

17-الكهرباء 1.9%

18-الحكومة العامة 1.6%



