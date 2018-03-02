تعرف على معدل النمو فى القطاعات المختلفة خلال الربع الثانى من العام الجارى

تعرف على معدل النمو فى القطاعات المختلفة خلال الربع الثانى من العام الجارىالجمعة، 02 مارس 2018 06:00 ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب : مصطفى عبد التواب
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شهدت كافة القطاعات الاقتصادية نمواً خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى 2017-2018، وفيما يلى معدلات النمو فى القطاعات المختلفة بحسب المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن وزارة التخطيط.
1-قناة السويس 13%
2-الاتصالات 9.6%
3-التشيد والبناء 9.5
4-الاستخراجات 8.1%
5-تكرير البترول 6.6%
6-الصناعات التحويلية 4.3%
7-الزراعة والغابات والصيد 4.3%
8-الخدمات الاجتماعية 3.4%
9-الخدمات الاجتماعية 3.4%
10-البنوك 3.2%
11-التأمينات الاجتماعية والتأمين 3.2%
12-المياة والصرف الصحى و إعادة التدوير 3.1%
13-تجارة الجملة والتجزئة 3%
14-الانشطة العقارية 3%
15-النقل والتخزين 3%
16-المعلومات 3%
17-الكهرباء 1.9%
18-الحكومة العامة 1.6%
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