"تضامن المنوفية" قدمت مساعدات بقيمة 196 ألف جنيه لـ800 أسرة







كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن مؤسسة التكافل الاجتماعى قدمت من خلال فرعها بالمنوفية، مساعدات بقيمة 196000 جنيه لـ800 أسرة على مستوى محافظة المنوفية خلال شهر يناير 2018، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى للأسر ووفقا للحالة الاجتماعية والاقتصادية وعدد الأبناء بالتعليم والحالة الصحية.

يأتى ذلك تنفيذا لسياسة وزارة التضامن فى تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.

وشملت المساعدات 9 مراكز بمحافظة المنوفية ومن خلال 109 وحدة اجتماعية، وهى: شبين الكوم،أشمون، بركة السبع، قويسنا، الباجور، تلا، الشهداء، منوف، و السادات؛ حيث تم صرف المساعدات من خلال الوحدات الاجتماعية لمرة واحدة أو لمدة 6 أشهر.

وفِى سياق متصل، نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية قافلة اجتماعية بصرواة التابعة لوحدة دورة بمركز أشمون قافلة مساعدات، حيث تم تسليم 85 أسرة دعم مالى بإجمالى 27800 جنيه.

وقال الأحمدى الوكيل مدير مديرية التضامن بالمنوفية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن القوافل الاجتماعية تهدف إلى تقديم المساعدات للمواطنين الأكثر احتياجا فى القرى والنجوع والأماكن البعيدة عن الوحدات الاجتماعية؛ كما يتم توعيتهم بالخدمات التى تتيحها الوحدات الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع فرع المؤسسة العامة للتكافل بالمنوفية.