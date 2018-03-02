ترميم 5 شوارع بحى العجوزة لتسهيل حركة المرور







كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء جمال الشبكشى رئيس حى العجوزة بالجيزة، أنه تم رفع كفائة عدد من شوارع الحى، وذلك من خلال حملة ترميم للأسفلت، بناءا على توجيهات اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، ونائبه اللواء علاء الهراس.

وأضاف رئيس حى العجوزة، فى تصريحات صحفية، أن الشوارع التى تم ترميمها، هى (أحمد عرابى ، الأمين ، الملكة زبيدة ، السودان ، البطل مدحت عبد الحميد)، مشيرا إلى أن ذلك يعمل على تسهيل حركة المرور بتلك الشوارع بالإضافة للحفاظ على السيارات.