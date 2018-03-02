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ترامب يمدد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية

الجمعة، 02 مارس 2018 11:04 م
ترامب يمدد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب





(أ ش أ)
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مدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عددًا من العقوبات المفروضة على روسيا فيما يتعلق بالأزمة فى أوكرانيا، مدة عام آخر.

وذكر بيان للبيت الأبيض، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكى مدد عددًا من العقوبات المفروضة على روسيا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية لمدة عام إضافي.

ووقع ترامب فى بداية أغسطس من العام الماضي، قانونًا يقضى بتوسيع أطر العقوبات التى تم فرضها على عدد من قطاعات الاقتصاد الروسي.

من جهة آخر، أقر جون كيلى كبير موظفى البيت الأبيض الجمعة أن تعامل إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال الفترة السابقة مع المعلومات المصنفة سرية وحساسة لم يكن بالمستوى المطلوب.

وقال كيلى للصحفيين أن "الأمور بدأت تتوضح" بعد انضمامه للبيت الأبيض فى يوليو العام الماضي، حول طريقة تعامل الموظفين مع الوثائق وبعدد الموظفين القادرين على الإطلاع على معلومات مصنفة سرية.

 


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