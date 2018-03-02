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تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

الجمعة، 02 مارس 2018 09:45 م
تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة -أرشيفية





كتب أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 5 رحلات دولية، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة. 
 
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلتى الخطوط نسما 103 المتجهة إلى الطائف، و١١٠ المتجهة إلى حائل تأخرا عن موعد إقلاعهما لمدة ساعتين وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل. 
 
وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط العراقية 102 المتجهة إلى بغداد تأخرت عن الموعد المقرر لها بجدول التشغيل لمدة 90 دقيقة، كما تأخرت رحلة الخطوط الأردنية 8689 المتجهة إلى العقبة لمدة ساعة، كما تأخرت رحلة الخطوط النمساوية 864 المتجهة إلى فيينا لمدة ساعة، وذلك بسبب ظروف التشغيل. 

 


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