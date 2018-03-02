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بعيدا عن الدبلوماسية.. وزير خارجية بريطانيا ونظيره المجرى فى ماراثون على الجليد

الجمعة، 02 مارس 2018 01:24 م
بعيدا عن الدبلوماسية.. وزير خارجية بريطانيا ونظيره المجرى فى ماراثون على الجليد جونسون ونظيره المجرى





كتب محمد تهامى زكى
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أعرب بوريس جونسون، وزير خارجية بريطانيا، عن سعادته بالجرى مع صديقه ونظيره المجرى بيتر زيجارتو، فى يوم ثلجى على طول نهر الدانوب، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين البلدين قوية أكثر من أى وقت مضى.

 

وكتب جونسون عبر حسابه الرسمى على تويتر: "الجرى مع صديقى المجرى بيتر زيجارتو على طول نهر الدانوب فى يوم ثلجى رائع، العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والمجر قوية وأكثر من أى وقت مضى".

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