video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 مارس 2018 04:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بشعار "القدس لنا".. عملة معدنية جزائرية جديدة بصورة قبة الصخرة

الجمعة، 02 مارس 2018 07:14 م
بشعار "القدس لنا".. عملة معدنية جزائرية جديدة بصورة قبة الصخرة العملة الجزائرية الجديدة





كتب إسلام جمال و محمد فيصل
إضافة تعليق

تداول رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر، صوراً للعملة الجزائرية الجديدة والتي تحمل صورة  قبة الصخرة، وبشعار "القدس لنا" كعبارة منقوشة أسفل العملة.

وتظهر الصورة المتداولة علي" تويتر"، عملة معدنية فئة 500 دينار وقد احتوى أحد وجهيها على صورة قبة الصخرة مع عبارة "القدس لنا"، والوجه الآخر حمل رقم فئة العملة مرفقا بعبارة "بنك الجزائر".

ونالت صور العملة الجديدة، إعجاب عددًا من مستخدمى موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ووجه نشطاء فلسطينيون التحية لدولة الجزائر على هذه اللفتة الكريمة، التى تعبر عن أن القضية الفلسطينية، هى قضية كل الوطن العربى.

العملة الجزائرية الجديدة
العملة الجزائرية الجديدة

 

تداول صور للعملة الجزائرية الجديدة
تداول صور للعملة الجزائرية الجديدة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

متطرفون يهود يشنقون دمية لجندى إسرائيلى فى القدس رفضاً للتجنيد

شيخ الأزهر: عمر بن الخطاب أرسى قواعد التعايش السلمى فى القدس

القدس

الجزائر

عملة معدنية

قبة الصخرة



لا تفوتك
س و ج: هل كتب عبد الله السعيد "تتر النهاية" مع الأهلى؟

س و ج: هل كتب عبد الله السعيد "تتر النهاية" مع الأهلى؟

صور.. آلاف المواطنين والسياسيين ونواب ورجال أعمال فى مؤتمر دعم السيسى باستاد القاهرة

صور.. آلاف المواطنين والسياسيين ونواب ورجال أعمال فى مؤتمر دعم السيسى باستاد القاهرة

"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء

"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء

صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل

صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل

صور.. بقرة تلد عجلا برأسين فى الدقهلية بعملية قيصرية

صور.. بقرة تلد عجلا برأسين فى الدقهلية بعملية قيصرية

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة