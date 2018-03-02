بشعار "القدس لنا".. عملة معدنية جزائرية جديدة بصورة قبة الصخرة

بشعار "القدس لنا".. عملة معدنية جزائرية جديدة بصورة قبة الصخرةالجمعة، 02 مارس 2018 07:14 م
العملة الجزائرية الجديدة
كتب إسلام جمال و محمد فيصل
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تداول رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر، صوراً للعملة الجزائرية الجديدة والتي تحمل صورة قبة الصخرة، وبشعار "القدس لنا" كعبارة منقوشة أسفل العملة.
وتظهر الصورة المتداولة علي" تويتر"، عملة معدنية فئة 500 دينار وقد احتوى أحد وجهيها على صورة قبة الصخرة مع عبارة "القدس لنا"، والوجه الآخر حمل رقم فئة العملة مرفقا بعبارة "بنك الجزائر".
ونالت صور العملة الجديدة، إعجاب عددًا من مستخدمى موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ووجه نشطاء فلسطينيون التحية لدولة الجزائر على هذه اللفتة الكريمة، التى تعبر عن أن القضية الفلسطينية، هى قضية كل الوطن العربى.
العملة الجزائرية الجديدة
تداول صور للعملة الجزائرية الجديدة
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