انعقاد ورشة عمل حول "الموارد المحلية والشراكات الإقليمية".. الثلاثاء







كتبت دانة الحديدى

يعقد اتحاد الصناعات المصرية – لجنة التعاون الافريقى برئاسة الدكتور شريف الجبلى بالتعاون مع مجلس أعمال الكوميسا ورشة عمل حول "مصر : حوار الموارد المحلية والشراكات الإقليمية "المقامة بشراكة بين إتحاد الصناعات المصرية ومجلس أعمال الكوميسا يوم الثلاثاء الموافق 6 مارس 2018.

وتهدف الورشة إلى عرض إستراتيجية العمل ومهام المجلس، والحزم التمويلية الجديدة التى يقوم المجلس بتمويلها والتعرف على المؤسسات المالية التابعة للكوميسا وآليات الكوميسا لتيسير وتعزيز التجارة وتحقيق التكامل الإقليمى وتعريف بمؤسسات الكوميسا، وفرص الأعمال المتاحة، وجلسة نقاشية حول: الأعمال التجارية فى منطقة الكوميسا وتعزيز القدرات التقنية والمعايير وإدارة الجودة ومقدمة فى مبادئ سلامة الأغذية ومناقشة التحديات مع تطبيق المعايير وأدوات تيسير التجارة.