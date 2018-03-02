video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 مارس 2018 01:47 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

انعقاد ورشة عمل حول "الموارد المحلية والشراكات الإقليمية".. الثلاثاء

الجمعة، 02 مارس 2018 04:00 ص
انعقاد ورشة عمل حول "الموارد المحلية والشراكات الإقليمية".. الثلاثاء شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون الافريقى باتحاد الصناعات





كتبت دانة الحديدى
إضافة تعليق

يعقد اتحاد الصناعات المصرية – لجنة التعاون الافريقى برئاسة الدكتور شريف الجبلى بالتعاون مع مجلس أعمال الكوميسا ورشة عمل حول "مصر : حوار الموارد المحلية والشراكات الإقليمية "المقامة بشراكة بين إتحاد الصناعات المصرية ومجلس أعمال الكوميسا يوم الثلاثاء الموافق 6 مارس 2018.

وتهدف الورشة إلى عرض إستراتيجية العمل ومهام المجلس، والحزم التمويلية الجديدة التى يقوم المجلس بتمويلها والتعرف على المؤسسات المالية التابعة للكوميسا وآليات الكوميسا لتيسير وتعزيز التجارة وتحقيق التكامل الإقليمى وتعريف بمؤسسات الكوميسا، وفرص الأعمال المتاحة، وجلسة نقاشية حول: الأعمال التجارية فى منطقة الكوميسا وتعزيز القدرات التقنية والمعايير وإدارة الجودة ومقدمة فى مبادئ سلامة الأغذية ومناقشة التحديات مع تطبيق المعايير وأدوات تيسير التجارة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اتحاد الصناعات يستقبل وزير البرتغال للعولمة لبحث زيادة استثمارات البلدين

اعرف سبب زيارة وفد من "اتحاد الصناعات" للهند فى أبريل المقبل

إتحاد الصناعات المصرية

الكوميسا

اقتصاد



لا تفوتك
إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة