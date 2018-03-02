انتهاء فعاليات أول دورة لتدريب المدربين بنقابة التمريض بالدقهلية







الدقهلية شريف الديب

اختتمت اليوم الدورة الأولى لتدريب المدربين و التى استمرت لمدة 3 اسابيع بمقر نقابة التمريض بالدقهلية بحضور 30 ممرضة من العاملات بمختلف مستشفيات مديرية الصحة بالدقهلية.

وأفادت نقيبة تمريض الدقهلية أميمة صبحى أنها تولى أهمية خاصة لعملية التدريب الطبى المستمر ورفع كفاءة تمريض الدقهلية ،حيث ان التمريض هم عماد تقديم الخدمة الطبية لذا تم الاتفاق مع اثنين من أقوى المحاضرين بمصر وهما المحاضران الدوليان الدكتور هانى جميعه مدير إسعاف الدقهلية ، و الدكتور ياسر وجيه نائب مدير المعهد الفنى الصحى بالمنصورة ،وذلك للقيام بعمل اول دورة لتدريب المدربين فى تاريخ نقابة الدقهلية، وذلك لاكساب المشاركات مهارات الإلقاء والعرض والتقديم ومهارات التواصل الفعال والإقناع والتعامل مع الأنماط المختلفة من المتدربين والتعامل مع المواقف الصعبة وذلك لخلق جيل من المدربات فى كل مستشفى بما يصب فى رفع المستوى العلمى والفنى والمهارى لجميع الممرضات بتلك المستشفيات مما يسهم فى تقديم خدمة طبية بجودة عالية لمرضانا بالدقهلية

وأعربت المشاركات فى الدورة بسعادتهم البالغة لاجتيازهم تلك الدورة و التى فاقت توقعاتهم وكانت هناك منافسة شريفة بينهم وخاصة بوجود و الدكتور هانى جميعه ،و الدكتور ياسر وجيه المدربين اصحاب طريقة جديدة فى التدريب تعتمد على التدريب الجماعى، وان هذه الدورة سوف يكون لها كبير الأثر فى تغيير شكل العملية التدريبية فى المستشفيات التى يعملون بها بعد ان تعرفوا على كيفية الاعداد للتدريب ووضع خطط تدريبية ،وكيفية صنع الحقائب التدريبية وتنفيذه بطريقة احترافية علما بقيام كل متدربة بعمل مالا يقل عن ثلاث محاضرات مختلفة أثناء الدورة وان التقدم كان ملحوظا والتغيير فى الأداء كان ممتازا.