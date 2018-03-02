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انتخاب جبالى المراغى رئيسًا للجنة الحريات بمنظمة العمل العربية

الجمعة، 02 مارس 2018 12:02 ص
انتخاب جبالى المراغى رئيسًا للجنة الحريات بمنظمة العمل العربية النائب جبالى المراغى





كتب – محمود راغب
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اجتمعت اليوم بالعاصمة العراقية بغداد لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل العربية حيث انتهى الاجتماع إلى انتخاب النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصرى، رئيسا للجنة الحريات للمرة الثالثة على التوالى، ويذكر ان السيد على صبيح الساعدى رئيس اتحاد الصناعات العراقى قد تنازل عن الترشح لهذا المنصب. 
 
وتنعقد غدا ببغداد الدورة 87 لمجلس ادارة المنظمة حيث تكتسى هذه الدورة أهمية خاصة كونها تسبق انعقاد الدورة (45) لمؤتمر العمل العربى والمقررعقده فى القاهرة – جمهورية مصر العربية خلال الفترة (15 – 18 ابريل 2018) حيث يتدارس فيها السادة أعضاء المجلس عدداً من الموضوعات الهامة تمهيداً لرفع توصيات بشأنها إلى المؤتمر العام.
 
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصطفى كامل

فخر الصعيد

دائما نفتخر بك بالتوفيق دائما لما فيه الخير

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