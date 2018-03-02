اليوم.. نظر محاكمة 14 متهما بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى فى عين شمس







كتب إيهاب المهندس

تنظر غدا السبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة 14 متهما بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بمنطقة عين شمس بعد استكمال مرافعة الدفاع.

وجهت النيابة للمتهمين "أ م ن" و"ح أ ع" وس ع" وآخرين، تهم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات مالية، وإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص.