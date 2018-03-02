اليوم.. نظر محاكمة 14 متهما بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى فى عين شمس

اليوم.. نظر محاكمة 14 متهما بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى فى عين شمسالجمعة، 02 مارس 2018 06:00 ص
المستشار معتز خفاجى
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق
تنظر غدا السبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة 14 متهما بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بمنطقة عين شمس بعد استكمال مرافعة الدفاع.
وجهت النيابة للمتهمين "أ م ن" و"ح أ ع" وس ع" وآخرين، تهم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات مالية، وإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص.
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة