video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 مارس 2018 03:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. انتخابات الإعادة على منصب نقيب المهندسين بدمياط

الجمعة، 02 مارس 2018 12:00 ص
اليوم.. انتخابات الإعادة على منصب نقيب المهندسين بدمياط انتخابات المهندسين بدمياط





دمياط-معتز الشربينى
إضافة تعليق

 
دعت نقابة المهندسين بدمياط جموع المهندسين للمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم اليوم الجمعة لاختيار رئيس النقابة الفرعية بدمياط والنقيب العام والأعضاء المكملة، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى 7 مساء بمقر نقابة المهندسين بدمياط.
 
يذكر أن انتخابات جولة الإعادة تجرى بين المهندس هانى قنديل النقيب الحالى، والمهندس أحمد درويش، بسبب تقارب الأصوات بينهما وعدم حصول أيهما على نسبة 50 % من الأصوات.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إعادة على منصب نقيب المهندسين فى انتخابات النقابة بدمياط

اخبار دمياط

دمياط

نقابة المهندسين

اخبار النقابات

اخبار المحافظات

اخبار مصر



لا تفوتك
إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة