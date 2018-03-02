اليوم.. انتخابات الإعادة على منصب نقيب المهندسين بدمياط







دمياط-معتز الشربينى

دعت نقابة المهندسين بدمياط جموع المهندسين للمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم اليوم الجمعة لاختيار رئيس النقابة الفرعية بدمياط والنقيب العام والأعضاء المكملة، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى 7 مساء بمقر نقابة المهندسين بدمياط.

يذكر أن انتخابات جولة الإعادة تجرى بين المهندس هانى قنديل النقيب الحالى، والمهندس أحمد درويش، بسبب تقارب الأصوات بينهما وعدم حصول أيهما على نسبة 50 % من الأصوات.