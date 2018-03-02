اليوم.. انتخابات الإعادة على منصب نقيب المهندسين بدمياط

اليوم.. انتخابات الإعادة على منصب نقيب المهندسين بدمياطالجمعة، 02 مارس 2018 12:00 ص
انتخابات المهندسين بدمياط
دمياط-معتز الشربينى
إضافة تعليق
دعت نقابة المهندسين بدمياط جموع المهندسين للمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم اليوم الجمعة لاختيار رئيس النقابة الفرعية بدمياط والنقيب العام والأعضاء المكملة، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى 7 مساء بمقر نقابة المهندسين بدمياط.
يذكر أن انتخابات جولة الإعادة تجرى بين المهندس هانى قنديل النقيب الحالى، والمهندس أحمد درويش، بسبب تقارب الأصوات بينهما وعدم حصول أيهما على نسبة 50 % من الأصوات.
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة