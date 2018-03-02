"اليوم السابع": حبس "أم زبيدة" 15 يوماً فى تحقيقات نشر الأخبار الكاذبة







تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، مجموعة من الموضوعات والملفات المهمة على رأسها، حبس "أم زبيدة" 15 يوماً فى تحقيقات نشر الأخبار الكاذبة.. النيابة توجه لصاحبة رواية الاختفاء القسرى المزعومة لابنتها اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية والاستقواء بالخارج.. والتحقيقات: استخدمت وسائل الإعلام الخارجية لتشويه الدولة.

فيما يلى عناوين أهم موضوعات عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ خلى السلاح صاحى.. مراسل "اليوم السابع" يقضى ليلة مع أبطال "المدفعية" بشمال سيناء.. رجال الجيش يكتشفون مخزناً تحت الأرض يحتوى على دانات مدافع وقنابل موقوتة وملابس عسكرية أعدتها جماعات التكفير للتمويه والهجوم على القوات.. وضابط مقاتل: الحصار دفع الإرهابيين لدفن السلاح والهروب

ـ حبس "أم زبيدة" 15 يوماً فى تحقيقات نشر الأخبار الكاذبة.. النيابة توجه لصاحبة رواية الاختفاء القسرى المزعومة لابنتها اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية والاستقواء بالخارج.. والتحقيقات: استخدمت وسائل الإعلام الخارجية لتشويه الدولة

ـ خالد صلاح يكتب: حقوق الإنسان فى مصر.. إذا ضربك الإرهاب على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر؟

ـ كشف حساب المجلس فى مؤتمر صحفى.. الأهلى يدرس استعادة صالح جمعة من السعودية خوفاً من رحيل السعيد

ـ وزير التجارة: 1.9 مليار دولار صادرات.. وانخفاض العجز التجارى 11 % خلال يناير

ـ "اليوم السابع" تسجل لحظات الفزع على خط المناشى.. المصابون: عدم ثبات عربات القطار بدأ من منتصف الرحلة والعاملون حاولوا تهدئة الركاب

ـ السيسى و"بن سلمان" يبحثان التحديات المشتركة غداً.. الرئيس وولى العهد السعودى يناقشان التعاون الثنائى وتعزيز العمل العربى المشترك و"أمن الخليج"

ـ الجيران: تعانى منذ سنوات وتعيش بمفردها.. مسنة تسعينية تعيش على «الخبز الناشف» فى حفرة بسوهاج

ـ "التعليم" تحسم "جدول" امتحانات الثانوية العامة خلال الأسبوع الجارى.. تجهيز أرقام الجلوس لـ600 ألف طالب تمهيداً لإعلانها.. وأكثر من 90 % أنهوا تسجيل الاستمارة الإلكترونية

ـ وزير الدفاع يصدق على سفر 11 لجنة لتسوية مواقف تجنيد المصريين بالخارج

ـ "الداخلية" تطالب الراغبين فى الحج بإقرار "عدم أداء المناسك 5 سنوات"

ـ وزيرة التضامن: معاشات استثنائية لـ1605 من الحالات الاجتماعية وأسر الشهداء والمصابين

ـ "عصابة الخدمات المالية" فى قبضة "الأمن".. "الأموال العامة": المتهم وشقيقه جمعا 700 ألف دولار من مدخرات المصريين