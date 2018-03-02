النيابة تطلب سرعة التوصل لهوية جثة عثر عليها بدائرى المرج داخل صندوق قمامة

كتب عامر مصطفى

صرحت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول للنيابات، بدفن جثة عثر عليها بمنطقة المرج، كنا أمرت بسرعة تحريات المباحث لكشف غموض الواقعة، بعد العثور على الجثة داخل صندوق قمامة، بالقرب من دائرى المرج.

وانتقل فريق من النيابة إلى مكان البلاغ، حيث أفادت المعاينة الأولية، أن الجثة لرجل فى العقد الرابع من عمره، ومنتفخة، مما يوحى بوجودها منذ فترة ملقاة بأحد صناديق القمامة بدائرى المرج، وطالبت النيابة بفحص بلاغات المتغيبين التوصل إلى هوية الجثة.

وتكثف مباحث قسم شرطة المرج جهودها، لكشف غموض العثور على جثة رجل مجهول، ملقاة داخل صندوق قمامة، بالقرب من دائرى المرج.