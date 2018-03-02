النائب محمد الحناوى من البحيرة: السيسي نجح فى استرداد الوطن وبناء دولة قوية







البحيرة - جمال ابو الفضل - ناصر جودة

أكد محمد الحناوى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركزى إيتاى البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح فى استرداد الوطن، ووضع مصر فى مكانتها الطبيعية، مشيرًا إلى أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية نهاية الشهر الجارى تمثل نقطة فارقة فى تاريخ مصر الحديث.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى نظمته حملة "المصريون قادمون.. بنحبك يا سيسى"، بقرية "كفر عوانة"، التابعة لمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية.

وأعلن عضو مجلس النواب، أن حملة المصريين قادمين ستوفر 1200 سيارة لنقل الناخبين إلى مقرات اللجان الانتخابية.

وأكد الحناوى، أن مصر نجحت فى عهد السيسي، فى فرض سياسية خارجية حافظت على كرامة المصريين، مطالبًا أهالى الدائرة بالخروج والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة الإنجازات التى شيدت خلال الأربعة سنوات الماضية.

ومن جانبه، أكد أشرف رحيم عضو مجلس النواب، أن مصر شهدت طفرة تنموية بالمشروعات خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغم التحديات التى تواجه الوطن من مؤامرات داخلية وخارجية، بالإضافة للإرهاب الأسود الذى يستهدف أمن واستقرار الوطن.