الموافقة على عودة أكثر من 250 أسرة نازحة شرق بعقوبة بالعراق







بغداد (أ ش أ)

وافقت اللجنة العليا لإعادة نازحيى ديإلى العراقية، اليوم الجمعة، على عودة أكثر من 250 أسرة نازحة إلى ناحية جلولاء شمال شرق ب‍عقوبة، مشيره إلى أنه تم تحديد يوم الإثنين المقبل موعدا للعودة.

وقال نائب رئيس اللجنة على السعدى فى تصريحات قناة (السومرية) الإخبارية، إن عمليات ديالى أعطت الموافقات الرسمية على عودة أكثر من 250 أسرة نازحة فى ناحية جلولاء، بعد إكمال التدقيق الأمنى لملفاتها وفق التعلميات والضوابط المعتمدة.

وأضاف، أنه تم تحديد يوم الإثنين المقبل موعدا لبدء عودة الأسر إلى منازلها بالتنسيق مع القيادات الأمنية والحكومية .