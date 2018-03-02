المفوضية الأوروبية: يجب الرد على أمريكا حال فرضها تعرفات جمركية على الصلب

المفوضية الأوروبية: يجب الرد على أمريكا حال فرضها تعرفات جمركية على الصلبالجمعة، 02 مارس 2018 07:31 م
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر
(رويترز)
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قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبى لن يكون لديه خيار سوى الرد بالمثل إذا نفذت الولايات المتحدة خططا لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من أوروبا.
وأبلغ يونكر محطات تلفزيونية ألمانية "إذا فرض الأمريكيون تعرفات جمركية على الصلب والألمنيوم، عندئذ فإننا يجب علينا أن نعامل المنتجات الأمريكية بنفس الطريقة".
وأضاف قائلا: "يجب علينا أن نظهر أننا أيضا يمكننا أن نتخذ إجراءات".
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