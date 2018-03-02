"المصريين الأحرار" ونقابة المعلمين بسفاجا ينظمون مؤتمرا لدعم السيسي

"المصريين الأحرار" ونقابة المعلمين بسفاجا ينظمون مؤتمرا لدعم السيسيالجمعة، 02 مارس 2018 09:26 م
جانب من المؤتمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق
نظم حزب المصريين الأحرار بالاشتراك مع نقابة المعلمين بمدينة سفاجا، مساء اليوم الجمعة، مؤتمرا جماهيريا بمقر النقابة بمدينة سفاجا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
بدأ المؤتمر، بالسلام الوطنى، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وذلك بحضور كلاً من الشيخ بدر البغدادى مدير أوقاف سفاجا، والقمص إبراهيم إسرافيل مسئول كنيسة سفاجا، وأبو الحسن الجالس أمين حزب المصريين الأخرار، وإبراهيم جعيص، نائب منسق عام حملة "كلنا معاك من أجل مصر" وعدد كبير من أهالى سفاجا.
وأكد الشيخ بدر البغدادى، مدير أوقاف سفاجا، إن لكل عصر رجال وأن هذه المرحلة هى مرحلة الرئيس السيسى، مؤكدًا على أن الرئيس السيسي حمى مصر من الدمار، مؤكدًا على أنهم جميعا يعلنون تأييدهم الكامل للرئيس.
وأضاف البغدادى، أن دعمهم للرئيس ليس لشخصه وإنما لعزة الوطن واستكمال مسيرة البناء التى بدأت فعليًا عندما تولى السيسي منصب الرئيس.
فيما أكد القمص إبراهيم إسرافيل مسئول كنيسة سفاجا، أن الأقباط يصلون دائمًا من أجل أن يوفق الله الرئيس السيسي ويحمى مصر، مؤكدًا على أنه لابد أن يرد الشعب الجميل للرئيس السيسي بتأييدهم الكامل له، أن السيسى حمى مصر من خراب الأشرار، وأن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى على كل مصرى.
إضافة تعليق
"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء
صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة