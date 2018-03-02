المرور: حواجز حديدية بمحيط إغلاق منزل دائرى الرماية لمنع الزحام المرورى







كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط إغلاق منزل الطريق الدائرى بالرماية فى الاتجاه القادم من المريوطية لمنع الزحام المرورى، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بهدف إنجاز أعمال تستغرق شهرا كاملا وإنجاز تجهيزات افتتاح المتحف الكبير.

وبناء على ما سبق تقرر إجراء تعديلات بتقاطع الدائرى مع طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى باستحداث حارتين بالطريق الصحراوى تبدأ من أسفل الطريق الدائرى، وحتى ميدان الرماية ليصبح عرض الطريق 4 حارات.

و تنسق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مع إدارة المرور لإجراء تطوير وتعديل مسار منزل الطريق الدائرى"القوس الغربى" للقادم من المريوطية، إلى منطقة المتحف الكبير وميدان الرماية، الأمر الذى يستلزم إجراء تعديلات بالطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لحين الانتهاء منها.

وكشف المصدر، عن إغلاق منزل الطريق الدائرى"القوس الغربى" للقادم من المريوطية، والمؤدى إلى ميدان الرماية لمدة شهر كامل أمام حركة السيارات مع السماح بالسير عكس الحركة المرورية "موقتا" لمطلع الدائرى أمام القادم من شارع محمد مجدى "شارع مبروك غطاطى" باتجاه الطريق الدائرى حتى مدينة 6 أكتوبر، واستحداثه كمنزل للسيارات الملاكى والأجرة والنقل الخفيف، مع منع سيارات النقل الثقيل والأتوبيسات وتوجيه السيارات لاستكمال السير حتى طريق الكابلات.

وأوضح المصدر، إن التعديلات ستحدد مسار الحركة المرورية للسيارات القادمة من الطريق الدائرى من مناطق المريوطية ويرغب فى الوصول إلى ميدان الرماية، منها السيارات الملاكى النزول من مطلع شارع محمد حجازى "مبروك غطاطى"، والذى سيتم استخدامه كمنزل مؤقت طوال فترة الأعمال ثم يمينا شارع محمد حجازى اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوى ثم يمنيا اتجاه ميدان الرماية من أسفل الدائرى.

واستطرد المصدر أنه بالنسبة للسيارات النقل الثقيل والأتوبيسات استكمال السير أعلى الطريق اتجاه مدينة 6 أكتوبر ثم النزول لمنزل وصلة طريق الكابلات، ثم استكمال السير بوصلة الكابلات حتى الطريق الصحراوى، فيمينا طريق إسكندرية الصحراوى بجوار أعلى نفق حازم حسن واستكمال السير وحتى مناطق الرماية.