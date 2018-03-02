video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 مارس 2018 11:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المرور: حواجز حديدية بمحيط إغلاق منزل دائرى الرماية لمنع الزحام المرورى

الجمعة، 02 مارس 2018 08:00 ص
المرور: حواجز حديدية بمحيط إغلاق منزل دائرى الرماية لمنع الزحام المرورى حواجز مرورية - ارشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

تراقب الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط إغلاق منزل الطريق الدائرى بالرماية فى الاتجاه القادم من المريوطية لمنع الزحام المرورى، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بهدف إنجاز أعمال تستغرق شهرا كاملا وإنجاز تجهيزات افتتاح المتحف الكبير.

 

وبناء على ما سبق تقرر إجراء تعديلات بتقاطع الدائرى مع طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى باستحداث حارتين بالطريق الصحراوى تبدأ من أسفل الطريق الدائرى، وحتى ميدان الرماية ليصبح عرض الطريق 4 حارات.

 

و تنسق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مع إدارة المرور لإجراء تطوير وتعديل مسار منزل الطريق الدائرى"القوس الغربى" للقادم من المريوطية، إلى منطقة المتحف الكبير وميدان الرماية، الأمر الذى يستلزم إجراء تعديلات بالطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لحين الانتهاء منها.

 

وكشف المصدر، عن إغلاق منزل الطريق الدائرى"القوس الغربى" للقادم من المريوطية، والمؤدى إلى ميدان الرماية لمدة شهر كامل أمام حركة السيارات مع السماح بالسير عكس الحركة المرورية "موقتا" لمطلع الدائرى أمام القادم من شارع محمد مجدى "شارع مبروك غطاطى" باتجاه الطريق الدائرى حتى مدينة 6 أكتوبر، واستحداثه كمنزل للسيارات الملاكى والأجرة والنقل الخفيف، مع منع سيارات النقل الثقيل والأتوبيسات وتوجيه السيارات لاستكمال السير حتى طريق الكابلات.

 

وأوضح المصدر، إن التعديلات ستحدد مسار الحركة المرورية للسيارات القادمة من الطريق الدائرى من مناطق المريوطية ويرغب فى الوصول إلى ميدان الرماية، منها السيارات الملاكى النزول من مطلع شارع محمد حجازى "مبروك غطاطى"، والذى سيتم استخدامه كمنزل مؤقت طوال فترة الأعمال ثم يمينا شارع محمد حجازى اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوى ثم يمنيا اتجاه ميدان الرماية من أسفل الدائرى.

 

واستطرد المصدر أنه بالنسبة للسيارات النقل الثقيل والأتوبيسات استكمال السير أعلى الطريق اتجاه مدينة 6 أكتوبر ثم النزول لمنزل وصلة طريق الكابلات، ثم استكمال السير بوصلة الكابلات حتى الطريق الصحراوى، فيمينا طريق إسكندرية الصحراوى بجوار أعلى نفق حازم حسن واستكمال السير وحتى مناطق الرماية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة تضع حواجز مرورية أمام شارع "الوزراء" استعدادًا لمسيرة الأوبرا

رجال المرور يضعون حواجز مرورية أعلى كوبرى أكتوبر من مدينة نصر

اخبار الحوادث

اخبار المرور

الطريق الدائرى

اغلاق منزل

طريق اسكندرية الصحراوى

ادارة المرور



لا تفوتك
إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة