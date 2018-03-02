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"المرور" تحرر 357 مخالفة متنوعة بقطاع أكتوبر

الجمعة، 02 مارس 2018 05:00 ص
"المرور" تحرر 357 مخالفة متنوعة بقطاع أكتوبر حملات مرورية - ارشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

 

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 357 مخالفة مرورية متنوعة، منها 183 مخالفة نموذج 125 و 25 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز  17 مركبة توك توك وضبط 15 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 

 


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