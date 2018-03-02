المرصد: القوات السورية تسيطر على قريتين بالغوطة الشرقية

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تمكنت القوات السورية من السيطرة على قريتين على مشارف الغوطة الشرقية بالعاصمة دمشق.

وذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة أن قوات الحكومة السورية سيطرت على قريتى حوش زريقة وحوش الضواهرة فى منطق المرج، على المشارف الشرقية والجنوبية الشرقية للغوطة الشرقية من أيدى فصائل المعارضة السورية.



وكانت دمشق أعلنت - فى وقت سابق اليوم - سيطرتها على كتيبة الدفاع الجوى قرب بلدة حوش الضواهرة بمدينة دوما، متهمة المعارضة بمنع المدنيين من مغادرة الغوطة عبر الممرات الآمنة التى حددتها موسكو.