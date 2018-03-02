video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 مارس 2018 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المدارس الأمريكية بسيدنى تمنح المعلمين حق حمل السلاح تنفيذا لقرار ترامب

الجمعة، 02 مارس 2018 02:19 م
المدارس الأمريكية بسيدنى تمنح المعلمين حق حمل السلاح تنفيذا لقرار ترامب حادث إطلاق نار فى فلوريدا - أرشيفية





كتب هانى محمد
إضافة تعليق

قال مجون شو، مدير مدارس مدينة سيدنى، إنه بناء على طلب الرئيس الأمريكى تم بالفعل تسيلح المدرسين فى منطقة سيدنى قائلا: "لا يمكننا وقف مطلق النار، لكننا نستطيع الحد من المذبحة".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، فى تقرير لها اليوم، إن رئيس مجلس النواب الأمريكى السابق، نيوت جينجريتش، دعا أيضا إلى تسليح المعلمين والإداريين فى المدارس الأمريكية تحسباً لأى هجمات فردية مستقبلية.

وأضاف المسؤول الأمريكى السابق، أنه يجب منح المدرسين والإداريين فى المدارس الأمريكية جميعا تصاريح سرية تسمح لهم بالدفاع عن الطلاب وعن أنفسهم ضد أى هجمات مستقبلية".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أقترح فى مناسبتين منفصلتين خلال الأسبوع الماضى، تسليح المعلمين وتدريبهم على حمل السلاح، لتفادى حوادث إطلاق النار الجماعى التى تخلف مذابح داخل المدارس الأمريكية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميلانيا ترامب: أثلج صدرى رؤية الحركة الطلابية عقب حادث إطلاق النار فى فلوريدا

صور العالم هذا المساء..أوروبا ترتجف والصقيع يقتل 50 شخصا..رئيس وزراء لبنان يبحث العلاقات الثنائية مع الملك سلمان..استئناف الدراسة فى ثانوية فلوريدا بعد المجزرة..نجوم بوليوود يشيعون جثمان الفنانة الهندية "كابور"

بارامونت تؤجل عرض مسلسل Heathers بسبب حادث فلوريدا

لاعبو برشلونة يتكفلون بعلاج الطفل "بورخيس" بطل حادث فلوريدا الأمريكية

فلوريدا

حادث اطلاق نار

امريكا

ترامب

دونالد ترامب

سيدنى

المدراس الأمريكية



لا تفوتك
وزير القوى العاملة: 50 ألف جنيه لأسر كل متوفى فى احتراق أتوبيس الإسكندرية

وزير القوى العاملة: 50 ألف جنيه لأسر كل متوفى فى احتراق أتوبيس الإسكندرية

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

حسين الشحات يكافئ كوبر على ضمه للمنتخب قبل معسكر سويسرا.. "حاوى العين" يتألق فى كلاسيكو الإمارات بهدف و3 أسيست.. جماهير "الزعيم" تختاره أفضل لاعب أمام الوحدة.. النجم المصرى يتمنى البقاء وحلم الدورى يقترب

حسين الشحات يكافئ كوبر على ضمه للمنتخب قبل معسكر سويسرا.. "حاوى العين" يتألق فى كلاسيكو الإمارات بهدف و3 أسيست.. جماهير "الزعيم" تختاره أفضل لاعب أمام الوحدة.. النجم المصرى يتمنى البقاء وحلم الدورى يقترب

صور.. "اليوم السابع" داخل مخزن سلاح للتكفيريين بعد اكتشافه تحت الأرض.. ترسانة السلاح تضم دانات مدافع وقنابل موقوتة.. ضبط ملابس عسكرية وشراك خداعية لاستهداف القوات.. وضابط: الحصار يجبر الإرهابى على دفن سلاحه

صور.. "اليوم السابع" داخل مخزن سلاح للتكفيريين بعد اكتشافه تحت الأرض.. ترسانة السلاح تضم دانات مدافع وقنابل موقوتة.. ضبط ملابس عسكرية وشراك خداعية لاستهداف القوات.. وضابط: الحصار يجبر الإرهابى على دفن سلاحه

صور.. قصة طالب بالمنوفية يحصد بطولة mma فى الفنون القتالية

صور.. قصة طالب بالمنوفية يحصد بطولة mma فى الفنون القتالية

تأجيل عمومية "الصحفيين" لـ16 مارس لعدم اكتمال النصاب القانونى

تأجيل عمومية "الصحفيين" لـ16 مارس لعدم اكتمال النصاب القانونى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة