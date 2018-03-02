المدارس الأمريكية بسيدنى تمنح المعلمين حق حمل السلاح تنفيذا لقرار ترامب







كتب هانى محمد

قال مجون شو، مدير مدارس مدينة سيدنى، إنه بناء على طلب الرئيس الأمريكى تم بالفعل تسيلح المدرسين فى منطقة سيدنى قائلا: "لا يمكننا وقف مطلق النار، لكننا نستطيع الحد من المذبحة".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، فى تقرير لها اليوم، إن رئيس مجلس النواب الأمريكى السابق، نيوت جينجريتش، دعا أيضا إلى تسليح المعلمين والإداريين فى المدارس الأمريكية تحسباً لأى هجمات فردية مستقبلية. وأضاف المسؤول الأمريكى السابق، أنه يجب منح المدرسين والإداريين فى المدارس الأمريكية جميعا تصاريح سرية تسمح لهم بالدفاع عن الطلاب وعن أنفسهم ضد أى هجمات مستقبلية".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أقترح فى مناسبتين منفصلتين خلال الأسبوع الماضى، تسليح المعلمين وتدريبهم على حمل السلاح، لتفادى حوادث إطلاق النار الجماعى التى تخلف مذابح داخل المدارس الأمريكية.