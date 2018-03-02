الكويت توقع مذكرة تفاهم مع السودان لتبادل الأيدى العاملة فى مختلف المجالات







(أ ش أ)

أعلنت هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية الكويتية، توقيع مذكرة تفاهم مع السودان؛ لتبادل الأيدى العاملة فى مختلف المجالات، سواء للقطاع العام أو الخاص، بالإضافة إلى تبادل التجارب، خاصة أن السودان رائد فى مجال التدريب المهنى وتجربة الصيرفة الاجتماعية عبر بنكى الادخار والأسرة.

وقالت الصبيح - فى تصريح مساء اليوم الجمعة، فى ختام زيارتها إلى السودان، التى استغرقت ثلاثة أيام، إن وزير العمل والإصلاح الإدارى السودانى أحمد بابكر أحمد نهار سيزور الكويت خلال شهر مايو القادم؛ لاستكمال توقيع مذكرة التفاهم بعد اكتمال إجراءاتها، موضحة أنه تم الاتفاق على تبادل الزيارات، خاصة على المستويات الفنية لتبادل الخبرات والتجارب.

وأعربت الوزيرة الكويتية عن أملها فى تأسيس برنامج عمل خلال العام الحالي، لتعزيز العلاقات الكويتية السودانية لمصلحة البلدين؛ ما ينعكس على عمل الوزارات ذات الصلة.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح، وصلت إلى الخرطوم يوم الثلاثاء الماضي، حيث أجرت مباحثات مع عدد من المسؤولين السودانيين، ووقعت اتفاقا على تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات الشؤون الاجتماعية والإنسانية والعمل.