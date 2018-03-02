الكنيسة: جثمان الأنبا فام أسقف طما يصل مصر الثلاثاء

الكنيسة: جثمان الأنبا فام أسقف طما يصل مصر الثلاثاءالجمعة، 02 مارس 2018 01:04 ص
الأنبا فام
كتبت سارة علام
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قررت الكنيسة القبطية الصلاة على جثمان الأنبا فام أسقف طما بكنيسة مارمرقس بلندن، يوم الاثنين 5 مارس المقبل الساعة 14:30، وفى الْيَوْمَ التالى الثلاثاء 6 مارس سوف يسافر الجثمان إلى مصر، وذلك وفقًا لبيان رسمى.
كانت الكنيسة قد ودعت يوم الإثنين الماضى، الأنبا فام أسقف إيبراشية طما، الذى توفى بعد صراع مع المرض فى أحد مستشفيات لندن.
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عدد الردود 0
بواسطة:
ايمن لمعي
اذكرنا امام الرب يا قديس
صلي من اجلي