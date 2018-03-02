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"القومى للمرأة" يعقد غدا لقاء لتوعية ذوى الإعاقة بالمشاركة فى الانتخابات

الجمعة، 02 مارس 2018 01:00 ص
"القومى للمرأة" يعقد غدا لقاء لتوعية ذوى الإعاقة بالمشاركة فى الانتخابات د. مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة





كتب محمود راغب
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تنظم لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة لقاء توعوياً فى إطار حملة "صوتك لمصر بكرة" التى أطلقها المجلس بجميع محافظات الجمهورية، غدا السبت بمقر المجلس، حيث يستهدف اللقاء تحفيز وتوعية المواطنات ذوات الإعاقة على مستوى المحافظات بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة.
 
وقالت النائبة الدكتورة هبه هجرس، عضوة المجلس ومقررة اللجنة أن الواجب الوطنى يحتم حث المصريين جميعهم بما فيهم المرأة ذات الإعاقة للنزول والمشاركة حتى يرى العالم كله قدرة المرأة المصرية ذات الاعاقة وعظمتها عندما تختار رئيسها تطبيقا للدستور المصرى الذى ألزم الجميع بالمشاركة والتمكين السياسى.
 
وسيشارك فى اللقاء عدد كبير من النساء ذوات الإعاقة ومنظمات المجتمع المدنى العاملة بالمجال، لما له من أثر بالغ فى تنمية الوطن والمحافظة على مكتسباته غير المعهودة، ومجموعة من الخبراء فى مجال الانتخابات لعرض الجهود المبذولة من أجل إتاحة وتيسير العملية الانتخابية للجميع.

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