القوات العراقية تغلق الطرق المؤدية لساحة التحرير وسط بغداد

القوات العراقية تغلق الطرق المؤدية لساحة التحرير وسط بغدادالجمعة، 02 مارس 2018 12:49 م
القوات العراقية
بغداد (أ ش أ)
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أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمنية بدأت بقطع بعض الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما فرضت إجراءات مشددة تزامنا مع تظاهرة مزمع انطلاقها اليوم.
وقال المصدر وفقا لقناة (السومرية) الإخبارية، إن القوات الأمنية فرضت إجراءات أمنية مشددة وباشرت بأغلاق بعض الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
وأضاف، أن إغلاق الطرق يأتى كاحتراز أمنى بالتزامن مع تظاهرة فى ساحة التحرير .
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