القبض على 4 هاربين من 40 حكما قضائيا فى الإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام من القبض على تاجر أحذية ومزارع ومندوب مبيعات ومدرب كرة قدم هاربين من 40 حكما قضائيا، بإجمالى عقوبات بلغ 29 سنة و9 شهور فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط المتهم " شعبان.ال.ب" 70 عاما تاجر أحذية، ومقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه فى 8 أحكام قضائية، والمقضى فيهم بالحبس 6 أشهر بتهم "تبديد"، والمتهم "سليمان.ع.س" 45 عاما مزارع، مقيم بقرية جلبانة دائرة مركز القنطرة شرق، مطلوب التنفيذ عليه فى 6 أحكام قضائية، والمقضى فيهم بالحبس 6 سنوات بتهم "تبديد"، والمتهم "محمود.ال.ع" 32 عاما مندوب مبيعات، مقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه فى 15 حكما قضائيا، والمقضى فيهم بالحبس 9 سنوات و3 شهور بتهم "تبديد وخيانة أمانة"، والمتهم "احمد.س.ن"31 عاما مدرب كرة قدم، مقيم بدائرة قسم أول الإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه فى 11 حكم قضائى والمقضى فيهم بالحبس 14 سنة بتهم "شيكات"، وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بالضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.