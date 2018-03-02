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القبض على سيدتين لاتهامهما بقضية سرقة فى القليوبية

الجمعة، 02 مارس 2018 05:45 م
القبض على سيدتين لاتهامهما بقضية سرقة فى القليوبية حبس - أرشيفية





القليوبية - نيفين طه
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ألقت مباحث قسم قليوب بالقليوبية، القبض على سيدتين مسجلتين خطر سرقات، ومطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضية سرقة مبلغ مالى، وأحيلا للنيابة لتولى التحقيق.
 
تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد الألفى مدير مباحث القليوبية، يفيد بضبط "راوية ص" 65 سنة ربة منزل، السابق اتهامها فى 28 قضية نشل وسرقة واشتياه وسرقة بالإكراه ومخدرات، ومسجلة خطر تحت رقم 214 فئة ب نشل.
 
كما تم ضبط "خلود د" 25 سنة ربة منزل، السابق اتهامها فى قضية مخدرات، والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضية سرقة مبلغ مالى، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 

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