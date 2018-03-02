القبض على تشيكى تسبب فى حوادث قطارات وترك رسائل بالعربية لإدانة المسلمين

القبض على تشيكى تسبب فى حوادث قطارات وترك رسائل بالعربية لإدانة المسلمينالجمعة، 02 مارس 2018 05:55 م
ملادا بوليسلاف مدينة تشيكية
كتبت رباب فتحى
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قالت وسائل إعلام تشيكية إن رجلا يبلغ من العمر 70 عاما مشتبه فى أنه تسبب فى حادثين تصادم قطارات وترك رسائل عربية فى مكان الحادث فى محاولة لإثارة رد فعل عنيف ضد المسلمين.
وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن المدعين العامين فى التشيك قالوا لوسائل إعلام محلية إن المتقاعد قام بقطع الأشجار حتى تسقط على خطوط السكك الحديدية بالقرب من ملادا بوليسلاف وهى مدينة صغيرة على بعد حوالى 40 ميلا شمال العاصمة براج.
وقال ماريك بودلاك إن المدعى عليه ترك منشورات فى مكان الحادث "تحتوي على نصوص تهديدية ضعيفة لغويا لإثبات أن مسلم وراء الحادث".
ويواجه الرجل الموجود حاليا في الحبس الاحتياطي عقوبة السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانته بالتسبب في حوادث التصادم التي وقعت في يونيو ويوليو من العام الماضي.
واتهمت الشرطة الرجل الذى لم يكشف عن اسمه بهجوم ارهابى. وينص القانون الجنائي في الجمهورية التشيكية على أنه يمكن تصنيف محاولات "التخويف الشديد للسكان" على هذا النحو، أى عملية إرهابية.
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