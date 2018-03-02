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القبض على المتهمين بقتل سائق بسبب الخلاف على ركوب سيارة ميكروباص بالعياط

الجمعة، 02 مارس 2018 01:43 ص
القبض على المتهمين بقتل سائق بسبب الخلاف على ركوب سيارة ميكروباص بالعياط قوات أمن - أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض على 3 متهمين بقتل سائق سيارة ميكروباص بالعياط، خلال مشاجرة بسبب الخلاف على ركوب السيارة مع راكب.

 

كانت غرفة النجدة تلقت بلاغًا يفيد مقتل سائق سيارة ميكروباص بالعياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه نشبت بينه مشادة كلامية وبين شاب بسبب ركوب السيارة، حيث استعان الشاب باثنين من  أصدقائه وتشاجروا مع السائق، مما أسفر عن إصابته بجرح نافذ نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض أدى إلى مقتله.

 

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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