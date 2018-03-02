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"القابضة للنقل" تنتهى من عقد جمعيات الموازنات للشركات التابعة

الجمعة، 02 مارس 2018 10:28 م
"القابضة للنقل" تنتهى من عقد جمعيات الموازنات للشركات التابعة اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى





كتب عبد الحليم سالم
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أنهت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، برئاسة اللواء محمد يوسف رئيس القابضة، مناقشة الموازنات التقديرية لشركاتها التابعة للعام 2019/2018 .

وقال بيان صدر منذ قليل عن الشركة، إن الإيرادات المستهدفة تصل إلى  12.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 14.8%، كما أنه من المتوقع أن تحقق الشركات صافى ربح مستهدف 3.8 مليار جنيه بنسبة نمو 35.7%.


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