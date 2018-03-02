"القابضة للنقل" تنتهى من عقد جمعيات الموازنات للشركات التابعة

"القابضة للنقل" تنتهى من عقد جمعيات الموازنات للشركات التابعةالجمعة، 02 مارس 2018 10:28 م
اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى
كتب عبد الحليم سالم
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أنهت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، برئاسة اللواء محمد يوسف رئيس القابضة، مناقشة الموازنات التقديرية لشركاتها التابعة للعام 2019/2018 .
وقال بيان صدر منذ قليل عن الشركة، إن الإيرادات المستهدفة تصل إلى 12.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 14.8%، كما أنه من المتوقع أن تحقق الشركات صافى ربح مستهدف 3.8 مليار جنيه بنسبة نمو 35.7%.
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