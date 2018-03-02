"القابضة للنقل" تنتهى من عقد جمعيات الموازنات للشركات التابعة







كتب عبد الحليم سالم

أنهت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، برئاسة اللواء محمد يوسف رئيس القابضة، مناقشة الموازنات التقديرية لشركاتها التابعة للعام 2019/2018 .

وقال بيان صدر منذ قليل عن الشركة، إن الإيرادات المستهدفة تصل إلى 12.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 14.8%، كما أنه من المتوقع أن تحقق الشركات صافى ربح مستهدف 3.8 مليار جنيه بنسبة نمو 35.7%.