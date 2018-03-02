الصحة العالمية: 84 مريضا لهم الأولوية فى مغادرة الغوطة الشرقية







جنيف (رويترز)

قال مسئول كبير فى منظمة الصحة العالمية لرويترز اليوم الجمعة، إن 84 مريضا بينهم أطفال فى الغوطة الشرقية بسوريا لهم الأولوية القصوى للإجلاء الطبى من بين ألف مريض ومصاب يحتاجون للعلاج فى المنطقة المحاصرة.

وقال بيتر سلامة المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة التابعة للأمم المتحدة تأمل فى تسليم إمدادات طبية وجراحية ضرورية قريبا للمنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة التى يقطنها نحو 400 ألف شخص والقريبة من دمشق.

وقال سلامة فى مقابلة بمقر المنظمة فى جنيف "ما تدعو إليه منظمة الصحة العالمية هو على الأقل موافقة فورية من الحكومة السورية وكل الأطراف المتحاربة على إجلاء المرضى أصحاب الحالات الحرجة بدءا بالمرضى الأربعة والثمانين الذين سجلتهم المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والصليب الأحمر على أن حالاتهم هى الأخطر بناء على معايير منظمة الصحة العالمية للتصنيف".