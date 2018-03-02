السفير الفرنسى ببوركينا فاسو: الهجوم على مقر السفارة عمل إرهابى

السفير الفرنسى ببوركينا فاسو: الهجوم على مقر السفارة عمل إرهابىالجمعة، 02 مارس 2018 01:32 م
إطلاق نار
داكار (رويترز)
إضافة تعليق
قال سفير فرنسا فى منطقة الساحل بغرب أفريقيا إن "هجوما إرهابيا" وقع فى واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو، وذلك بعد أن هز انفجار مقر الجيش هناك وإفادة شهود بأن مسلحين مقنعين هاجموا المبنى.
وقال السفير جان مارك شاتنييه فى تغريدة على تويتر "هجوم إرهابى هذا الصباح فى واجادوجو فى بوركينا فاسو: نتضامن مع الزملاء والأصدقاء من بوركينا فاسو".
وأضاف أنه ينصح بتجنب وسط المدينة.
إضافة تعليق
حسين الشحات يكافئ كوبر على ضمه للمنتخب قبل معسكر سويسرا.. "حاوى العين" يتألق فى كلاسيكو الإمارات بهدف و3 أسيست.. جماهير "الزعيم" تختاره أفضل لاعب أمام الوحدة.. النجم المصرى يتمنى البقاء وحلم الدورى يقترب
صور.. "اليوم السابع" داخل مخزن سلاح للتكفيريين بعد اكتشافه تحت الأرض.. ترسانة السلاح تضم دانات مدافع وقنابل موقوتة.. ضبط ملابس عسكرية وشراك خداعية لاستهداف القوات.. وضابط: الحصار يجبر الإرهابى على دفن سلاحه
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة