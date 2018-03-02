السفير الفرنسى ببوركينا فاسو: الهجوم على مقر السفارة عمل إرهابى







داكار (رويترز)

قال سفير فرنسا فى منطقة الساحل بغرب أفريقيا إن "هجوما إرهابيا" وقع فى واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو، وذلك بعد أن هز انفجار مقر الجيش هناك وإفادة شهود بأن مسلحين مقنعين هاجموا المبنى.

وقال السفير جان مارك شاتنييه فى تغريدة على تويتر "هجوم إرهابى هذا الصباح فى واجادوجو فى بوركينا فاسو: نتضامن مع الزملاء والأصدقاء من بوركينا فاسو".

وأضاف أنه ينصح بتجنب وسط المدينة.