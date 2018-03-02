السفارة الفرنسية فى بوركينا فاسو تناشد المواطنين البقاء فى أماكن مغلقة

السفارة الفرنسية فى بوركينا فاسو تناشد المواطنين البقاء فى أماكن مغلقةالجمعة، 02 مارس 2018 02:42 م
انفجار بوركينا فاسو
باريس (رويترز)
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عدلت سفارة فرنسا فى بوركينا فاسو منشورا سابقا على فيسبوك عن إنها تتعرض لهجوم لتقول إن هناك هجوما فى العاصمة لكن لم يتضح مكانه.
وقالت السفارة فى منشور ثان "الهجوم مستمر فى واجادوجو، أبقوا فى أماكن مغلقة، لم يتضح فى هذه المرحلة المواقع المستهدفة".
وأكد مسئول فى الحكومة الفرنسية ودبلوماسى فرنسى فى غرب أفريقيا فى وقت سابق أن السفارة والمركز الثقافى الفرنسى ومكتب رئيس وزراء بوركينا فاسو تتعرض لهجوم.
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