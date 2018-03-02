السعودية تزيد طلبها على الاقتراض من 10 إلى 16 مليار دولار







دبى (رويترز)

قال مكتب إدارة الدين العام السعودى اليوم الجمعة إن الرياض تزيد الطلب على قرضا دوليا بقيمة 10 مليارات دولار فى إطار إعادة تمويل إلى 16 مليار دولار بسبب الطلب القوى من البنوك المشاركة بالفعل فى ترتيب القرض والبنوك الراغبة فى المشاركة.

وقال المكتب إنه سيضيف شريحة "كبيرة" متوافقة مع الشريعة لدعم هدف المملكة فى أن تصبح المركز الرائد للتمويل الإسلامى.

ويعتزم المكتب إغلاق إعادة تمويل القرض فى منتصف مارس.