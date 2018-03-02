الزراعة: الانتهاء من تدريب 865 من مطبقى المبيدات للقضاء على الرش العشوائى

كتب عز النوبى

كشف تقرير لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، أنه تم الانتهاء من تدريب وتأهيل 865 من برنامج مطبقى المبيدات للتعامل مع المبيدات بشكل صحيح وآمن ضمن خطة وزارة الزراعة للقضاء على الرش العشوائى والحفاظ على المنتجات الزراعية، كما تواصل اللجنة استكمال تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات وتطبيقها فى المزارع والحقول.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن البرنامج التدريبى يهدف للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وتوفير فرص عمل، كما يهدف من البرنامج التدريبى توجيه العاملين برش المبيدات بشكل صحيح وآمن على الصحة والبيئة، وتوفير فرص عمل لنشاط لم يكن موجودا بالسابق، لافتا إلى أن إدارة المبيدات بشكل صحيح استوجبت وقف غير المؤهلين للتطبيق بشكل صحيح، وبعد الانتهاء من تأهيل المستهدفين سيتم تجريم رش المبيدات بدون شهادة مزاولة المهنة.

وأضاف عبد المجيد، أن تنفيذ برنامج مطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات ينفذ تباعا فى مختلف المحافظات، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية والثالثة فى عدة محافظات حيث يهدف البرنامج الحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة، مشيرًا إلى أن مصر لديها ميزة نسبية فى إدارة منظومة تداول المبيدات، اعتمادا على النظم الحديثة فى الإدارة لدرء المخاطر، وإنتاج محاصيل ومنتجات زراعية آمنة لا تشكل تهديدا للصحة العامة أو البيئة.

وتابع رئيس لجنة المبيدات، أن الهدف من برنامج مطبقى المبيدات الحد من المبيدات ذات البطاقات الحمراء الأكثر خطورة، والبحث عن بدائل لهذه الأنواع لحماية القطاع الزراعى والصحى، مشيرًا إلى أنه تم توقيع مذكرات التفاهم مع الشركات الدولية ذات السمعة الجيدة فى عالم إنتاج المبيدات، تستهدف التأكيد على الموقف المصرى، وهو "أنها معنية بقضايا الأمان والفاعلية، كم أنها بحاجة إلى مركبات آمنة أكثر من الحاجة لمبيدات فعالة، مشيرًا إلى أن التعامل مع الشركات الدولية لخبرتها فى مكافحة الغش والإدارة الجيدة لمنظومة المبيدات لضمان كفاءة الاستخدام.