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الرى: استمرار الطوارئ بالإسكندرية لمواجهة عكارة مياه الشرب

الجمعة، 02 مارس 2018 03:00 ص
الرى: استمرار الطوارئ بالإسكندرية لمواجهة عكارة مياه الشرب د. محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى





كتبت أسماء نصار
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أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى، استمرار حالة الطوارئ بمحافظة الإسكندرية لمواجهة "عكارة" مياه الشرب، وقال إن هناك تنسيقا كاملا بين وزارتى الرى والإسكان حول كميات ومناسيب المياه لمحطة السيوف بالإسكندرية، وأن مدير عام الرى ووكيل وزارة البحيرة متواجدان فى المحطة مع مدير المياه لحسم المشكلة.

ووجه المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية رسالة طمأنة لمواطنى محافظة الإسكندرية، بعد نشر شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى حول تسمم مياه الشرب فى الإسكندرية.

وجاء نص الرسالة الصوتية، التى وجهها رئيس الشركة للمواطنين: "تهيب شركة مياه الإسكندرية بالمواطنين بعد الانصياع للشائعات من وجود تسمم بالمياه، فالمياه سليمة تماماً ولن نسمح بخروج قطرة مياه إلا إذا كانت سليمة مئة بالمئة".

وأضاف رئيس شركة مياه الإسكندرية: "حدث انخفاض فى منسوب مياه ترعة المحمودية، وهو ما أدى إلى زيادة نسبة العكارة وارتفاع نسبة الأمونيا، وهو ما أدى إلى وجود طحالب لها رائحة، لذلك تم غلق محطة السيوف بنسبة 90% وأيضاً محطة المعمورة، وبعدها تمت زيادة المنسوب فى ترعة المحمودية وعندما وصلت نسبة الأمونيا إلى الحد الآمن طبقا للمواصفات العالمية، تمت إعادة تشغيل المحطتين بالكامل، ورجاء عدم الانصياع للشائعات، وتحيا مصر".

وكانت النيابة العامة قد قررت أمس الخميس تكليف أحد المتخصصين الفنيين بمعامل وزارة الصحة بأخذ عينات من شبكات مياه الشرب بالإسكندرية لتحليلها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، لبيان مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الأدنى وإعداد التقرير اللازم.

وتابعت النيابة للتحقيقات فى المحضر رقم 2018/1289 إدارى العطارين، والخاص بحجز خمسة من المواطنين بالمستشفى الرئيسى الجامعى، وبسؤالهم وذويهم قرروا بأنهم شعروا بآلام بالبطن عقب تناولهم مياه الشرب بالتسبب فى إصابتهم.


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